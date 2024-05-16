Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г мозольный - Харьков (82550) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
22,76
Экономия: -3,97 грн
18,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
30,74
Экономия: -4,76 грн
25,98 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (2)
22,70
Экономия: -2,66 грн
20,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (2)
29,07
Экономия: -3,79 грн
25,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (3)
23,41
Экономия: -1,51 грн
21,90 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
24,86
Экономия: -1,26 грн
23,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
27,55
Экономия: -2,28 грн
25,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (2)
30,71
Экономия: -4,15 грн
26,56 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
27,75
Экономия: -2,52 грн
25,23 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (1)
27,94
Экономия: -2,60 грн
25,34 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
28,36
Экономия: -3,01 грн
25,35 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
Всего: упаковка (1)
27,50
Экономия: -2,22 грн
25,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, просп. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (1)
29,23
Экономия: -3,84 грн
25,39 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (2)
27,32
Экономия: -2,03 грн
25,29 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
29,50
Экономия: -4,18 грн
25,32 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (2)
20,67
Экономия: -1,86 грн
18,81 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 114
Всего: упаковка (1)
27,46
Экономия: -2,33 грн
25,13 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 139
Всего: упаковка (2)
28,03
Экономия: -2,80 грн
25,23 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
29,47
Экономия: -4,19 грн
25,28 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
30,00
Экономия: -4,76 грн
25,24 грн