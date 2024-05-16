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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г заживляющий - Харьков (82549) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
14,01
Экономия: -0,71 грн
13,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
22,74
Экономия: -2,37 грн
20,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (1)
28,54
Экономия: -4,94 грн
23,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
28,46
Экономия: -4,02 грн
24,44 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
20,49
Экономия: -1,86 грн
18,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, просп. Победы, 15
Всего: упаковка (1)
20,06
Экономия: -1,03 грн
19,03 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (1)
21,85
Экономия: -3,12 грн
18,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
24,84
Экономия: -0,90 грн
23,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
24,70
Экономия: -0,76 грн
23,94 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (2)
22,28
Экономия: -3,47 грн
18,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (2)
21,88
Экономия: -3,15 грн
18,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
20,19
Экономия: -1,16 грн
19,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (2)
21,70
Экономия: -2,15 грн
19,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 139
Всего: упаковка (3)
22,15
Экономия: -2,21 грн
19,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
22,91
Экономия: -4,12 грн
18,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
22,21
Экономия: -3,48 грн
18,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
22,66
Экономия: -2,87 грн
19,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
19,90
Экономия: -1,31 грн
18,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
21,02
Экономия: -1,42 грн
19,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
20,96
Экономия: -2,30 грн
18,66 грн