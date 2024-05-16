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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г противозудный - Харьков (82548) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
23,02
Экономия: -2,69 грн
20,33 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (2)
15,77
Экономия: -1,51 грн
14,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (1)
22,66
Экономия: -3,87 грн
18,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (1)
12,68
Экономия: -0,75 грн
11,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
25,18
Экономия: -0,74 грн
24,44 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (2)
19,45
Экономия: -0,79 грн
18,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (4)
21,55
Экономия: -2,79 грн
18,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (1)
23,00
Экономия: -4,21 грн
18,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
19,54
Экономия: -0,88 грн
18,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (2)
14,15
Экономия: -0,85 грн
13,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
Всего: упаковка (2)
26,30
Экономия: -2,73 грн
23,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
21,53
Экономия: -2,83 грн
18,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
25,68
Экономия: -2,15 грн
23,53 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
Всего: упаковка (1)
12,46
Экономия: -0,53 грн
11,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
Всего: упаковка (1)
26,97
Экономия: -3,26 грн
23,71 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 1/9
Всего: упаковка (1)
26,33
Экономия: -2,62 грн
23,71 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (2)
26,78
Экономия: -3,30 грн
23,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
Всего: упаковка (1)
21,69
Экономия: -1,98 грн
19,71 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
26,02
Экономия: -2,49 грн
23,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 30-А
Всего: упаковка (1)
27,77
Экономия: -4,13 грн
23,64 грн