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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 1.2 г назальный - Харьков (530617) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
27,40
Экономия: -1,20 грн
26,20 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (7)
30,00
Экономия: -3,06 грн
26,94 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
30,61
Экономия: -5,25 грн
25,36 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
27,42
Экономия: -1,22 грн
26,20 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (2)
28,51
Экономия: -3,34 грн
25,17 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Южнопроектная / Гагарина, 32/304
Всего: упаковка (1)
31,04
Экономия: -4,21 грн
26,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
30,16
Экономия: -3,48 грн
26,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Всего: упаковка (1)
28,59
Экономия: -1,91 грн
26,68 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
28,03
Экономия: -2,65 грн
25,38 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (2)
27,75
Экономия: -1,55 грн
26,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
27,55
Экономия: -2,50 грн
25,05 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (1)
27,03
Экономия: -1,74 грн
25,29 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (2)
27,41
Экономия: -0,96 грн
26,45 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (1)
28,67
Экономия: -1,99 грн
26,68 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (2)
29,68
Экономия: -4,44 грн
25,24 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
Всего: упаковка (1)
25,12
Экономия: -0,91 грн
24,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Героев Крут, 76/1
Всего: упаковка (1)
29,50
Экономия: -2,82 грн
26,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
Всего: упаковка (2)
28,23
Экономия: -1,55 грн
26,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
27,46
Экономия: -1,31 грн
26,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Нижневоскресенская, 1
Всего: упаковка (2)
27,83
Экономия: -1,08 грн
26,75 грн