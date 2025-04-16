Атодерм мыло твердое (Atoderm soap)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
397,15
Экономия при брони: -18,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
395,06
Экономия при брони: -15,96 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
372,00
Экономия при брони: -38,00 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Стуса Василия, 2-Б
111.8 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
393,23
Экономия при брони: -14,13 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
372,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 41-А
117.3 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
387,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
129.0 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
387,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
130.1 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
412,24
Экономия при брони: -35,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
130.4 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
395,14
Экономия при брони: -23,67 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
133.7 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
372,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
136.5 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
136.6 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
394,22
Экономия при брони: -15,12 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
136.9 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
137.7 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
138.3 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
140.2 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
147.0 км
АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г №1
Laboratoire Dermatologique Bioderma