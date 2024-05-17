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Атодерм крем 500 мл - Львов (114091) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (3)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
797,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (2)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (3)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: упаковка (1)
822,50 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (2)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (2)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
704,87 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 66
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Сковороды Григория, 21
Всего: упаковка (1)
718,56 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн