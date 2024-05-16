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Атодерм крем 500 мл - Харьков (114091) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
684,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пухова, 142
Всего: упаковка (2)
684,34 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
Всего: упаковка (1)
684,34 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
Всего: упаковка (3)
684,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (2)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (2)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (2)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (2)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (2)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (2)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
Всего: упаковка (4)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всего: упаковка (2)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (1)
871,60
Экономия: -174,30 грн
697,30 грн