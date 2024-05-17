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Атодерм крем 200 мл - Львов (113990) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
542,93
Экономия: -1,52 грн
541,41 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
502,24
Экономия: -24,64 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
495,84
Экономия: -18,24 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
497,80
Экономия: -20,20 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
497,47
Экономия: -19,87 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
503,92
Экономия: -26,32 грн
477,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
494,12
Экономия: -16,52 грн
477,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
552,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
495,08
Экономия: -17,48 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
492,17
Экономия: -14,57 грн
477,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (2)
499,24
Экономия: -21,64 грн
477,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
497,80
Экономия: -20,20 грн
477,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: упаковка (1)
608,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (2)
508,02
Экономия: -30,42 грн
477,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
484,43
Экономия: -30,63 грн
453,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
492,12
Экономия: -14,52 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
508,45
Экономия: -30,85 грн
477,60 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (2)
495,51
Экономия: -17,91 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
495,61
Экономия: -18,01 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/1
Всего: упаковка (2)
502,53
Экономия: -24,93 грн
477,60 грн