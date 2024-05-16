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Атодерм крем 200 мл - Харьков (113990) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
495,70
Экономия: -18,10 грн
477,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
502,96
Экономия: -25,36 грн
477,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
Всего: упаковка (1)
502,53
Экономия: -24,93 грн
477,60 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (1)
497,71
Экономия: -20,11 грн
477,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 74
Всего: упаковка (1)
510,17
Экономия: -32,57 грн
477,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/1
Всего: упаковка (1)
503,34
Экономия: -25,74 грн
477,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
506,83
Экономия: -29,23 грн
477,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
501,72
Экономия: -24,12 грн
477,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
507,55
Экономия: -29,95 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
503,10
Экономия: -25,50 грн
477,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
492,07
Экономия: -14,47 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (2)
503,96
Экономия: -26,36 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
508,07
Экономия: -30,47 грн
477,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
471,95
Экономия: -18,15 грн
453,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
497,18
Экономия: -19,58 грн
477,60 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (2)
465,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (1)
495,70
Экономия: -18,10 грн
477,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (4)
501,19
Экономия: -23,59 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
498,81
Экономия: -21,21 грн
477,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
506,26
Экономия: -28,66 грн
477,60 грн