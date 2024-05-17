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БАДЯГА КОСМЕТИЧЕСКАЯ порошок 5 г - Одесса (62453) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
10,43 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (2)
15,51
Экономия: -1,95 грн
13,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
15,27
Экономия: -1,13 грн
14,14 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (3)
14,79
Экономия: -2,25 грн
12,54 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
10,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
14,53
Экономия: -0,63 грн
13,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (7)
11,98
Экономия: -0,38 грн
11,60 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (2)
18,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (2)
12,20
Экономия: -0,75 грн
11,45 грн
Магнолия
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (3)
18,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
13,60
Экономия: -2,63 грн
10,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
10,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (3)
14,53
Экономия: -1,36 грн
13,17 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (3)
13,58
Экономия: -0,68 грн
12,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
11,98
Экономия: -0,51 грн
11,47 грн
Афродита
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Варненская, 20-Б
Всего: упаковка (1)
18,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (3)
13,64
Экономия: -0,74 грн
12,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (3)
14,75
Экономия: -1,64 грн
13,11 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (3)
13,67
Экономия: -0,52 грн
13,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (3)
14,19
Экономия: -1,02 грн
13,17 грн