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БАДЯГА КОСМЕТИЧЕСКАЯ порошок 5 г - Киев (62453) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
15,20
Экономия: -2,84 грн
12,36 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (5)
13,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
13,61
Экономия: -2,13 грн
11,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (3)
14,72
Экономия: -1,25 грн
13,47 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (4)
15,03
Экономия: -2,67 грн
12,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (2)
15,24
Экономия: -2,04 грн
13,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (7)
14,04
Экономия: -0,74 грн
13,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: упаковка (3)
14,05
Экономия: -0,75 грн
13,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (2)
12,08
Экономия: -0,63 грн
11,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (4)
14,45
Экономия: -1,25 грн
13,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (2)
14,67
Экономия: -1,49 грн
13,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (3)
12,99
Экономия: -0,39 грн
12,60 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (3)
14,80 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (1)
15,90
Экономия: -3,82 грн
12,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (3)
12,14
Экономия: -0,67 грн
11,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
Всего: упаковка (3)
13,19
Экономия: -1,72 грн
11,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 15
Всего: упаковка (3)
14,60
Экономия: -1,43 грн
13,17 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (10)
19,50
Экономия: -4,74 грн
14,76 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
13,24
Экономия: -1,67 грн
11,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
Всего: упаковка (1)
13,01
Экономия: -0,41 грн
12,60 грн