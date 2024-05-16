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БАДЯГА КОСМЕТИЧЕСКАЯ порошок 5 г - Харьков (62453) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (3)
14,66
Экономия: -2,23 грн
12,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (5)
14,72
Экономия: -1,55 грн
13,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
12,58
Экономия: -0,74 грн
11,84 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
12,72
Экономия: -1,27 грн
11,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (3)
14,08
Экономия: -1,63 грн
12,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Электромеханический, 1
Всего: упаковка (1)
10,47 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (2)
14,62
Экономия: -1,45 грн
13,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (5)
12,11
Экономия: -0,51 грн
11,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
13,23
Экономия: -2,29 грн
10,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (3)
13,86
Экономия: -1,50 грн
12,36 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (1)
10,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
14,97
Экономия: -0,67 грн
14,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (3)
14,48
Экономия: -1,53 грн
12,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
13,43
Экономия: -1,60 грн
11,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ковпака Сидора, 179
Всего: упаковка (1)
10,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
13,26
Экономия: -0,80 грн
12,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Всего: упаковка (1)
14,05
Экономия: -1,64 грн
12,41 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (3)
13,60
Экономия: -1,06 грн
12,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
12,53
Экономия: -1,65 грн
10,88 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 187
Всего: упаковка (1)
10,50 грн