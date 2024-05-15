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АВЕН ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА АЭРОЗОЛЬ 300 мл - Харьков (50319) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (5)
433,30 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
433,75 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
406,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
431,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 35 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
435,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
434,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 35 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
432,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
434,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
422,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
426,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
407,49 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
431,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (3)
419,76 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (4)
436,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (2)
431,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
408,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
433,34 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
400,68 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
435,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
436,07 грн