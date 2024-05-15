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АВЕН ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА АЭРОЗОЛЬ 300 мл - Днепр (Днепропетровск) (50319) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
435,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
381,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (3)
377,78
Экономия: -17,78 грн
360,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (2)
381,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (3)
381,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (3)
381,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (4)
381,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (7)
381,60 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
428,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
381,28
Экономия: -21,28 грн
360,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
383,47
Экономия: -23,47 грн
360,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (7)
419,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (19)
438,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (8)
381,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (3)
381,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (7)
381,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (6)
468,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
382,72
Экономия: -22,72 грн
360,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
393,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (3)
400,68 грн