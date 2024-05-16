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RAID ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ КОМАРОВ 30 НОЧЕЙ - Киев (111271) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
99,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (4)
98,00 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (4)
78,87
Экономия: -0,36 грн
78,51 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Олевск, ул. Владимирская, 1
Всего: упаковка (1)
79,30
Экономия: -0,44 грн
78,86 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Олевск, ул. Киевская, 14
Всего: упаковка (1)
78,54 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 62
Всего: упаковка (1)
45,34
Экономия: -0,40 грн
44,94 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Дубно, ул. Грушевского Михаила, 111
Всего: упаковка (1)
83,21
Экономия: -0,91 грн
82,30 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
83,57 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Коленковцы, ул. Главная, 86-А
Всего: упаковка (3)
83,47
Экономия: -0,34 грн
83,13 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Новоселица, ул. Центральная, 78
Всего: упаковка (1)
82,87 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Заставна, ул. Независимости, 97-А
Всего: упаковка (3)
54,61
Экономия: -0,91 грн
53,70 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается через 42 мин
Кицмань, ул. Независимости, 69
Всего: упаковка (3)
82,79 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Кицмань, ул. Независимости, 63
Всего: упаковка (2)
82,30
Экономия: -0,34 грн
81,96 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (6)
82,95
Экономия: -0,91 грн
82,04 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Рогатин, ул. Галицкая, 64
Всего: упаковка (4)
83,53
Экономия: -0,81 грн
82,72 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается через 42 мин
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 67
Всего: упаковка (3)
76,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 44
Всего: упаковка (2)
77,14 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Куты, ул. Косовская, 13
Всего: упаковка (6)
83,56
Экономия: -0,38 грн
83,18 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 27 мин
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 1-А
Всего: упаковка (5)
83,23
Экономия: -0,43 грн
82,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 27 мин
Надворная, ул. Грушевского Михаила, 7-Г
Всего: упаковка (5)
54,61 грн
Зеленая аптека
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Закрыто Открывается через 27 мин
Делятин, ул. 16-го Июля, 226
Всего: упаковка (6)
83,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Солотвин, ул. Грушевского Михаила, 17-Б
Всего: упаковка (5)
54,20 грн