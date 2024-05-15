Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеАВЕН ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМЦены в аптеках

АВЕН ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 50 мл - Харьков (642101) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
874,20
Экономия: -49,48 грн
824,72 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
872,47
Экономия: -47,75 грн
824,72 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
866,04
Экономия: -41,32 грн
824,72 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
1072,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
1072,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
1072,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
878,49
Экономия: -53,77 грн
824,72 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
865,46
Экономия: -40,74 грн
824,72 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
873,46
Экономия: -48,74 грн
824,72 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
876,76
Экономия: -52,04 грн
824,72 грн
Элитфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
962,00
Экономия: -125,00 грн
837,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
803,11
Экономия: -49,51 грн
753,60 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
945,00
Экономия: -108,00 грн
837,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
Всего: упаковка (1)
979,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44/1
Всего: упаковка (1)
1001,73 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
979,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (3)
858,04
Экономия: -33,32 грн
824,72 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
778,47
Экономия: -24,87 грн
753,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
866,95
Экономия: -42,23 грн
824,72 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 75
Всего: упаковка (1)
890,80 грн