Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
669,28
Экономия при брони: -5,12 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
846,60
Экономия при брони: -16,40 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
335,00
Экономия при брони: -2,92 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
869,00
Экономия при брони: -38,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
177,82
Экономия при брони: -11,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -58,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
866,40
Экономия при брони: -36,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 24
4.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -58,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
693,12
Экономия при брони: -28,96 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
4.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
848,20
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
5.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
533,46
Экономия при брони: -35,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
501,96
Экономия при брони: -3,84 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -58,90 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
8.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
875,70
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
885,10
Экономия при брони: -54,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -58,90 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
533,46
Экономия при брони: -35,34 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Счастливая, 7
8.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,90
Экономия при брони: -59,70 грн