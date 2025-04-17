Винница (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,90
Экономия при брони: -45,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -44,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
848,20
Экономия при брони: -3,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
533,46
Экономия при брони: -26,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -44,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
875,70
Экономия при брони: -31,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
884,80
Экономия при брони: -40,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
884,70
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
850,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
850,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
711,28
Экономия при брони: -35,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
896,80
Экономия при брони: -52,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
533,46
Экономия при брони: -26,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,90
Экономия при брони: -45,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -44,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
882,90
Экономия при брони: -38,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
896,80
Экономия при брони: -52,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 7
2.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
866,40
Экономия при брони: -21,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
866,40
Экономия при брони: -21,80 грн