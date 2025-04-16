Николаев (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
700,24
Экономия при брони: -29,92 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
896,80
Экономия при брони: -58,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
875,30
Экономия при брони: -37,40 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
875,30
Экономия при брони: -37,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
177,82
Экономия при брони: -10,24 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -51,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
711,28
Экономия при брони: -40,96 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
533,46
Экономия при брони: -30,72 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
700,24
Экономия при брони: -29,92 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
875,70
Экономия при брони: -37,80 грн
Ощад аптека
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
717,44
Экономия при брони: -47,12 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, просп. Мира, 1/10
4.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -51,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
4.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
168,86
Экономия при брони: -1,28 грн
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,90
Экономия при брони: -52,00 грн
Подорожник
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
875,70
Экономия при брони: -37,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
693,12
Экономия при брони: -22,80 грн
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
896,80
Экономия при брони: -58,90 грн