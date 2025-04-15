Львов (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
502,44
Экономия при брони: -15,66 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
882,10
Экономия при брони: -70,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
533,46
Экономия при брони: -46,68 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,90
Экономия при брони: -78,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
896,00
Экономия при брони: -84,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,90
Экономия при брони: -78,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
875,70
Экономия при брони: -64,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
850,70
Экономия при брони: -39,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -77,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
844,30
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
848,20
Экономия при брони: -36,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
875,70
Экономия при брони: -64,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
882,10
Экономия при брони: -70,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,90
Экономия при брони: -78,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -77,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
837,40
Экономия при брони: -26,10 грн