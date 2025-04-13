Киев (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Киев
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -46,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
893,00
Экономия при брони: -50,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
869,00
Экономия при брони: -26,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -46,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
885,10
Экономия при брони: -42,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
869,00
Экономия при брони: -26,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
893,00
Экономия при брони: -50,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -43,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -46,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
711,28
Экономия при брони: -34,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
896,00
Экономия при брони: -49,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
869,00
Экономия при брони: -26,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -46,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
885,10
Экономия при брони: -42,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,90
Экономия при брони: -43,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
711,92
Экономия при брони: -37,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -46,20 грн