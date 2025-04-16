Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
874,70
Экономия при брони: -88,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
3.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 30
4.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
875,70
Экономия при брони: -89,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
875,70
Экономия при брони: -89,50 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19-Б
5.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Магистральная, 10/7
5.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
845,50
Экономия при брони: -59,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум