Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
837,40
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
711,28
Экономия при брони: -50,96 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
896,00
Экономия при брони: -70,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -63,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
875,70
Экономия при брони: -50,30 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
508,92
Экономия при брони: -13,68 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
711,28
Экономия при брони: -50,96 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -63,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
355,64
Экономия при брони: -25,48 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -63,70 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -63,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -63,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
711,28
Экономия при брони: -50,96 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -63,70 грн
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,90
Экономия при брони: -64,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
711,28
Экономия при брони: -50,96 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
711,28
Экономия при брони: -50,96 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
837,40
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Соборности, 4
3.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №5
Корпорация Артериум
889,10
Экономия при брони: -63,70 грн