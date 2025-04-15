Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Запорожье
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1020,50
Экономия при брони: -385,60 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1018,43
Экономия при брони: -48,72 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
970,00
Экономия при брони: -98,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
985,95
Экономия при брони: -43,72 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1024,84
Экономия при брони: -54,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1091,50
Экономия при брони: -456,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1000,75
Экономия при брони: -30,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
4.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1022,23
Экономия при брони: -39,03 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
970,00
Экономия при брони: -98,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1027,85
Экономия при брони: -58,37 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
965,00
Экономия при брони: -93,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
8.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1011,92
Экономия при брони: -42,02 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
8.2 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1021,83
Экономия при брони: -79,85 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
970,00
Экономия при брони: -116,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
930,25
Экономия при брони: -40,82 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
9.7 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1018,23
Экономия при брони: -48,54 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
9.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1020,50
Экономия при брони: -385,60 грн