Винница (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1017,26
Экономия при брони: -47,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
413,55
Экономия при брони: -25,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -169,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
621,20
Экономия при брони: -39,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1009,97
Экономия при брони: -39,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1016,39
Экономия при брони: -46,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1124,30
Экономия при брони: -192,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
660,30
Экономия при брони: -101,46 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
204,10
Экономия при брони: -17,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1017,16
Экономия при брони: -47,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1081,50
Экономия при брони: -150,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1036,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1026,78
Экономия при брони: -57,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
207,57
Экономия при брони: -23,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Антонова, 29
2.6 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1033,29
Экономия при брони: -63,69 грн