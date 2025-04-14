Одесса (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1057,35 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1008,71
Экономия при брони: -38,34 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1012,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1054,85 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1003,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1018,91
Экономия при брони: -52,36 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1052,74
Экономия при брони: -68,41 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
432,60
Экономия при брони: -55,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1012,79
Экономия при брони: -42,45 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -156,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1010,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1026,49
Экономия при брони: -56,87 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1021,83
Экономия при брони: -52,12 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -156,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1071,15 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1005,60
Экономия при брони: -81,78 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1037,37
Экономия при брони: -99,05 грн