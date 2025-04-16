Николаев (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1004,05
Экономия при брони: -51,79 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1077,45 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1081,50
Экономия при брони: -152,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1112,79
Экономия при брони: -57,81 грн
1054,98 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1041,35 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1081,00 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1124,30
Экономия при брони: -195,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1025,32
Экономия при брони: -55,47 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1036,88
Экономия при брони: -66,77 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1081,50
Экономия при брони: -152,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -171,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1123,70
Экономия при брони: -195,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1033,00
Экономия при брони: -172,94 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1013,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1025,42
Экономия при брони: -61,62 грн