Львов (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1031,05
Экономия при брони: -60,91 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
660,30
Экономия при брони: -102,66 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -171,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1028,33
Экономия при брони: -58,06 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -171,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -171,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -171,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
440,20
Экономия при брони: -68,44 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -171,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1081,50
Экономия при брони: -152,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1023,19
Экономия при брони: -60,12 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -171,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1124,30
Экономия при брони: -194,90 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
880,40
Экономия при брони: -136,88 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1051,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -171,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1081,50
Экономия при брони: -152,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1006,19
Экономия при брони: -36,48 грн