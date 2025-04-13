Киев (адрес не указан)
Доступно в 230 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1011,83
Экономия при брони: -153,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
226,33
Экономия при брони: -9,02 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1003,90 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1072,25 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
941,75
Экономия при брони: -28,25 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
800,67
Экономия при брони: -24,74 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1038,05
Экономия при брони: -68,11 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1035,81
Экономия при брони: -65,63 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1080,90 грн
Аптекарь
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1077,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1009,39
Экономия при брони: -39,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1022,02
Экономия при брони: -52,54 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1079,10 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1092,65 грн
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1079,20 грн
Ощад аптека
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1101,50
Экономия при брони: -124,30 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1038,10 грн