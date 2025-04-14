Харьков (адрес не указан)
Доступно в 197 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1003,66
Экономия при брони: -33,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
628,20
Экономия при брони: -38,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -124,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1045,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -124,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
880,40
Экономия при брони: -99,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1058,55 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1011,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1039,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1116,35
Экономия при брони: -62,00 грн
1054,35 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1038,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1035,20 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1015,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1073,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1095,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1076,90 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1096,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1127,96
Экономия при брони: -67,55 грн
1060,41 грн