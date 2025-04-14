Днепр (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
829,58
Экономия при брони: -53,51 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1101,50
Экономия при брони: -180,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -179,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1034,55
Экономия при брони: -64,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -179,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1006,09
Экономия при брони: -35,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1012,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
605,69
Экономия при брони: -23,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1026,00
Экономия при брони: -55,96 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1003,56
Экономия при брони: -33,72 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1039,93
Экономия при брони: -30,39 грн
1009,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1077,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1025,61
Экономия при брони: -55,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1050,04
Экономия при брони: -43,48 грн
1006,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1036,79
Экономия при брони: -67,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
897,81
Экономия при брони: -52,59 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1037,66
Экономия при брони: -69,38 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
975,00
Экономия при брони: -96,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1006,58
Экономия при брони: -37,03 грн