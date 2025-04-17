Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1124,30
Экономия при брони: -213,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -189,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1040,65 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -189,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
651,18
Экономия при брони: -23,90 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1100,50
Экономия при брони: -189,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1094,51
Экономия при брони: -44,32 грн
1050,19 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1006,22
Экономия при брони: -31,01 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1006,96
Экономия при брони: -36,73 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1075,55 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
880,40
Экономия при брони: -151,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1031,05
Экономия при брони: -60,78 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1036,49
Экономия при брони: -66,28 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1018,43
Экономия при брони: -48,07 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Новаксон раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез