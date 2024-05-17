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Арида® сухая микстура от кашля для детей порошок флакон 19.55 г пачка, №1 - Одесса (434714) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 241 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
65,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (3)
92,10
Экономия: -28,80 грн
63,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2)
75,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (4)
67,88
Экономия: -3,23 грн
64,65 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
73,60 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (5)
76,75 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
73,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
77,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
72,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
77,62
Экономия: -13,11 грн
64,51 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
73,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
65,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
70,20
Экономия: -6,05 грн
64,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
87,50
Экономия: -24,11 грн
63,39 грн
Софья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
73,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
67,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
65,80 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
71,40
Экономия: -6,62 грн
64,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
74,51
Экономия: -9,92 грн
64,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
74,99
Экономия: -11,60 грн
63,39 грн