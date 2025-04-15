Киев
Кортидерм (Cortiderm)

Кортидерм (Cortiderm)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 7 аптеках в Запорожье
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,40
Экономия при брони: -15,50 грн
80,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
92,92 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
97,00
Экономия при брони: -4,00 грн
93,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
85,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,33
Экономия при брони: -3,71 грн
76,62 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,40
Экономия при брони: -3,40 грн
93,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,44
Экономия при брони: -3,44 грн
93,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
8.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,90 грн
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется через 13 мин
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
89,14 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Независимости, 8
65.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,40
Экономия при брони: -13,50 грн
82,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
68.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
82,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
75,42 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
77,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
72.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
82,90 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 13 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
77,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 41-А
94.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
77,40 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 13 мин
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
127.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
77,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
128.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,90
Экономия при брони: -1,80 грн
79,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
129.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
77,38 грн
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