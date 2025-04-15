Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Запорожье
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,40
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
97,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
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Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,33
Экономия при брони: -3,71 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,40
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,44
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Счастливая, 7
8.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется через 13 мин
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Независимости, 8
65.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,40
Экономия при брони: -13,50 грн
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
68.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
72.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 13 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Каменское, бульв. Строителей, 41-А
94.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 13 мин
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
127.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
128.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,90
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
129.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье