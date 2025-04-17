Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -4,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 23
3.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
81,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Гагарина, 5
113.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,90
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 25
114.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 56
114.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
81,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
126.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
88,00
Экономия при брони: -2,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
136.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 26-А
146.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
152.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25
152.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,40
Экономия при брони: -9,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Бандеры Степана, 43
152.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 33-А
152.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
87,60
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 37-А
152.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
87,20
Экономия при брони: -0,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 50 мин
Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 1
152.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, пл. Мудрого Ярослава, 1
175.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,40
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
175.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,40
Экономия при брони: -6,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
175.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Борщев, ул. Шевченко, 34
185.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье