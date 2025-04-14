Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Космонавтов, 9
6.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
14.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Арбузинка, ул. Центральная, 88
165.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
167.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Широкое, ул. Соборная, 92
236.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
97,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
261.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,90
Экономия при брони: -1,80 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
262.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
266.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,90
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
266.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Богуслав, пл. Мудрого Ярослава, 1
340.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,40
Экономия при брони: -6,30 грн