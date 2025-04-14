Киев
Кортидерм (Cortiderm)

Кортидерм (Cortiderm)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
90,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
67,76 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
6.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
88,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
14.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
92,90 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
93,81 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
68,61 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
75,42 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Арбузинка, ул. Центральная, 88
165.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
77,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
167.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
73,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 18:00
Широкое, ул. Соборная, 92
236.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
97,00
Экономия при брони: -4,00 грн
93,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
75,42 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
75,34 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
72,28 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
75,54 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
77,38 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
261.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,90
Экономия при брони: -1,80 грн
79,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
262.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
77,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
266.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,90
Экономия при брони: -1,80 грн
79,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
266.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
77,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Богуслав, пл. Мудрого Ярослава, 1
340.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,40
Экономия при брони: -6,30 грн
90,10 грн
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