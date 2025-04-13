Киев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
98,40
Экономия при брони: -14,92 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
7.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д
8.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
8.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, просп. Красной Калины, 26
8.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 9
9.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
94,70
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
95,17
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Светлицкого, 29/18
9.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, просп. Берестейский, 106/2
9.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
86,60
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Тростянецкая, 6-Г
10.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
83,57
Экономия при брони: -0,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
10.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
94,80
Экономия при брони: -10,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, просп. Берестейский, 136
11.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
94,70
Экономия при брони: -11,20 грн