Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,90
Экономия при брони: -1,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
8.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,90
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
26.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
97,00
Экономия при брони: -4,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
90.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 41-А
117.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
124.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,40
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
129.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
131.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,33
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
131.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,40
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
132.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
132.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
97,00
Экономия при брони: -4,00 грн