Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,90
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,90
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 29
14.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
133.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
190.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
190.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
194.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
195.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,40
Экономия при брони: -13,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 41-А
196.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4-А
215.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
77,69
Экономия при брони: -4,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
232.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
234.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
246.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
82,21
Экономия при брони: -5,59 грн