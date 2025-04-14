Днепр (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,40
Экономия при брони: -13,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 41-А
32.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,40
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
64.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
79,99
Экономия при брони: -3,37 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
65.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
67.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
71.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
97,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
72.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
96,44
Экономия при брони: -3,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
124.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,90
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
124.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
126.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
127.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
129.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
80,90
Экономия при брони: -1,80 грн