Новостезин спинал (Novostezin spinal)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
270,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
260,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
262,24
Экономия при брони: -28,24 грн
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется через 14 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
260,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Досвід довіра допомога
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 24/37
197.5 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Народная аптека
Открыто
Закроется через 14 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
260,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
260,00
Экономия при брони: -0,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
442.4 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
444.0 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
444.2 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
444.3 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Киев, бульв. Чоколовский, 30
446.9 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 14 мин
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 47-А
593.9 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 43/1
593.9 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека
Открыто
Закроется через 14 мин
Костополь, ул. Степанская, 37
715.7 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
723.6 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 17
726.7 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез