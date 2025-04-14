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Новостезин спинал (Novostezin spinal)
Новостезин спинал (Novostezin spinal)
Одесса
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
260,00
Экономия при брони:
-24,00 грн
236,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
260,00
Экономия при брони:
-0,50 грн
259,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 47-А
365.9 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
305,93
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 43/1
365.9 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
146,84
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
270,00
Экономия при брони:
-34,00 грн
236,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
260,00
Экономия при брони:
-24,00 грн
236,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
372.8 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
262,24
Экономия при брони:
-28,24 грн
234,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
260,00
Экономия при брони:
-24,00 грн
236,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
431.8 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
303,15
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 30
439.2 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
356,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
440.2 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
317,95
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
440.8 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
366,90
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
441.0 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
366,90
грн
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Досвід довіра допомога
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 24/37
448.3 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
319,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
507.4 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
260,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 17
509.3 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
290,96
грн
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