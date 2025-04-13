Новостезин спинал (Novostezin spinal)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Киев, бульв. Чоколовский, 30
5.2 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 16 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
260,00
Экономия при брони: -0,50 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
260,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Подорожник
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 43/1
295.4 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 47-А
295.4 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Досвід довіра допомога
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 24/37
303.7 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
260,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
362.2 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 17
365.7 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
436.7 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
270,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
450.7 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
260,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
452.9 км
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Биосинтез
262,24
Экономия при брони: -28,24 грн