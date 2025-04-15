Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Запорожье
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1765,21
Экономия при брони: -88,63 грн
1676,58 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1475,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1632,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,29 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1688,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1285,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1709,30
Экономия при брони: -92,92 грн
1616,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1601,09
Экономия при брони: -80,08 грн
1521,01 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1769,86
Экономия при брони: -123,13 грн
1646,73 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1790,99
Экономия при брони: -114,41 грн
1676,58 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1699,88
Экономия при брони: -83,50 грн
1616,38 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1657,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1734,27
Экономия при брони: -87,54 грн
1646,73 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1688,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1755,92
Экономия при брони: -79,84 грн
1676,08 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1688,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
693,24
Экономия при брони: -34,74 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,74 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1688,40 грн