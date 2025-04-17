Винница (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1733,12
Экономия при брони: -86,39 грн
1646,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1761,42
Экономия при брони: -114,69 грн
1646,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1618,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,70
Экономия при брони: -7,00 грн
1649,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,70
Экономия при брони: -7,00 грн
1649,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1717,26
Экономия при брони: -100,88 грн
1616,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1589,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1765,89
Экономия при брони: -119,16 грн
1646,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1738,46
Экономия при брони: -66,86 грн
1671,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,70
Экономия при брони: -7,00 грн
1649,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1319,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1685,26
Экономия при брони: -68,88 грн
1616,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
994,02
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1607,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1621,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
331,34
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
680,40
Экономия при брони: -33,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,70
Экономия при брони: -7,00 грн
1649,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1649,70 грн