Одесса (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1483,01 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,49 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1587,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,49 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,70
Экономия при брони: -69,10 грн
1587,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1620,95 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1350,64 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1688,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,70
Экономия при брони: -69,10 грн
1587,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1614,05 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1631,31 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 15 мин
Одесса, пер. Семафорный, 4
5.0 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1653,70 грн
Мед-сервис
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 55
5.2 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1483,01 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.2 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1583,00 грн