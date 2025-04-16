Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1688,40
Экономия при брони: -38,60 грн
1649,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1748,18
Экономия при брони: -101,45 грн
1646,73 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1728,15
Экономия при брони: -81,42 грн
1646,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1622,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1691,75
Экономия при брони: -75,37 грн
1616,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,70
Экономия при брони: -6,90 грн
1649,80 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1653,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1631,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1758,29
Экономия при брони: -86,69 грн
1671,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1688,51
Экономия при брони: -72,13 грн
1616,38 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1631,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1735,78
Экономия при брони: -119,40 грн
1616,38 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 63
2.4 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1653,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1693,38
Экономия при брони: -77,00 грн
1616,38 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,70
Экономия при брони: -6,90 грн
1649,80 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1586,10 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 2
2.8 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1653,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1630,14
Экономия при брони: -92,86 грн
1537,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1454,76 грн