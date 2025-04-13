Харьков (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1606,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1744,04
Экономия при брони: -64,48 грн
1679,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1591,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1797,04
Экономия при брони: -117,48 грн
1679,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,70
Экономия при брони: -26,50 грн
1630,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1631,30
Экономия при брони: -1,10 грн
1630,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1615,60 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1609,95 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1615,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1034,85
Экономия при брони: -65,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1610,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1610,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1057,81
Экономия при брони: -51,86 грн
1005,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1726,64
Экономия при брони: -104,04 грн
1622,60 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1608,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1618,85 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1621,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1630,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 35 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1607,85 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 35 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1616,85 грн