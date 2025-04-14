Днепр (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1798,23
Экономия при брони: -121,65 грн
1676,58 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,70
Экономия при брони: -29,00 грн
1627,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,70
Экономия при брони: -29,00 грн
1627,70 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1794,53
Экономия при брони: -117,95 грн
1676,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,70
Экономия при брони: -29,00 грн
1627,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
673,00
Экономия при брони: -26,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
326,00
Экономия при брони: -18,54 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
675,27
Экономия при брони: -28,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1715,80
Экономия при брони: -99,42 грн
1616,38 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1709,78
Экономия при брони: -63,05 грн
1646,73 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1593,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1623,50
Экономия при брони: -86,22 грн
1537,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1735,72
Экономия при брони: -59,14 грн
1676,58 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1747,35
Экономия при брони: -100,62 грн
1646,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1726,50
Экономия при брони: -79,77 грн
1646,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
655,64
Экономия при брони: -40,73 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1735,29
Экономия при брони: -118,91 грн
1616,38 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1688,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Фармак
1656,70
Экономия при брони: -29,00 грн
1627,70 грн