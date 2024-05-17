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Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл блистер в пачке, №5 - Львов (406847) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
1438,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), картридж (1)
1695,71
Экономия: -102,08 грн
1593,63 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), картридж (4)
1623,80
Экономия: -160,00 грн
1463,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
1629,21
Экономия: -172,21 грн
1457,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
1370,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
1370,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
1693,22
Экономия: -99,59 грн
1593,63 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1), картридж (2)
1623,80
Экономия: -44,70 грн
1579,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (2), картридж (1)
1623,80
Экономия: -44,70 грн
1579,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: раствор для инъекций (4)
1703,45
Экономия: -160,17 грн
1543,28 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
1438,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
1601,56
Экономия: -85,91 грн
1515,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
1370,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (2)
1434,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (1)
1362,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (1)
1579,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: картридж (2)
1505,80
Экономия: -42,00 грн
1463,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
1596,46
Экономия: -108,62 грн
1487,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
1347,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: раствор для инъекций (2)
1610,36
Экономия: -158,05 грн
1452,31 грн